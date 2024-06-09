Названа возможная причина масштабного сбоя в работе Telegram

Причиной масштабного сбоя в работе Telegram, длившегося свыше 1,5 часов, была DDoS-атака на дата-центры мессенджера, предположили эксперты. Об этом пишет Forbes.

Проблемы с доступом к Telegram возникли у пользователей в России, Белоруссии и других странах в субботу, 8 июня.

Руководитель отдела сетевых технологий Angara Security Денис Бандалетов пояснил, что у мессенджера сложная архитектура, его используют миллионы пользователей. На фоне этого, причин сбоя может быть достаточно много.

В частности, заметил эксперт, проблемы с доступом могли быть обусловлены усилением мер защиты на трансграничных ТСПУ, установленных у операторов.

«Вместе с этим, наиболее вероятной причиной сбоя считаю технические неполадки на серверах самого сервиса», — заявил Бандалетов.



Эксперт по сетевой журналистике Алексей Бойко отметил, что проблемы могли быть связаны «с попыткой провести обновление серверного ПО, которая оказалась неудачной».

Telegram заработал после масштабного сбоя

По его мнению, не следует исключать также действия со стороны ведомств и атаки на мессенджер, частично достигшие цели.

Руководитель центра сервисов кибербезопасности МТС RED Андрей Дугин полагает, в свою очередь, что среди вероятных причин сбоя можно назвать проблему с маршрутизацией на сети и ошибку в конфигурации серверов аутентификации и авторизации.

Напомним, что сбои в работе Telegram ранее наблюдались в августе 2023 года, в феврале 2024 года. Также они были зафиксированы в марте. Продолжительность сбоев составляла от 30 до 90 минут.