Тяжелые частицы от Солнца ударили по Земле

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Редкое астрономическое явление произошло в субботу, 8 июня. Около 6 утра Землю бомбардировали тяжелые солнечные частицы. Об этом рассказал глава Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев, сообщает РБК.

Ученый отметил, что по Земле «ударили протоны очень высоких энергий» — от 10 миллионов до выше 100 миллионов электронвольт. Такое случается очень редко.

«Если перевести энергию частиц в температуру, то она будет соответствовать значениям около одного миллиарда градусов», — сказал Богачев.



По его словам, сейчас потоки частиц этих энергий выше обычных значений примерно в 10 тысяч раз. Такие аномальные цифры будут фиксироваться еще два-три дня. Радиационный фон в околоземном пространстве сейчас негативно сказывается на спутниках, особенно работающих на высоких орбитах.

К бомбардировке тяжелыми частицами привела мощная солнечная вспышка, близкая к Х классу. Она произошла около полуночи в активной области 3697.

Астрофизики полагают, что через двое суток не исключен плазменный удар с магнитными бурями.