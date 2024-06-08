На «Госуслугах» начали тестировать технологию GPT

Министерство цифрового развития России начало тестировать технологию GPT на «Госуслугах», заявил на полях ПМЭФ глава ведомства Максут Шадаев.

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«Да, мы тестируем две разработки — и «Яндекс», и «Сбер», — сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока...», — передаёт его слова РИА Новости.



Россиян будут уведомлять через «Госуслуги» о внесении данных в кредитную историю

Шадаев также отметил, что результаты могут быть представлены в сентябре.

Ранее Подмосковье представило свои цифровые проекты с ИИ на ПМЭФ.

Также треть россиян отметили улучшение качества банковских сервисов на основе ИИ.