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На «Госуслугах» начали тестировать технологию GPT

Министерство цифрового развития России начало тестировать технологию GPT на «Госуслугах», заявил на полях ПМЭФ глава ведомства Максут Шадаев.

На «Госуслугах» начали тестировать технологию GPT
© РИА Новости / Александр Кряжев
«Да, мы тестируем две разработки — и «Яндекс», и «Сбер», — сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока...», — передаёт его слова РИА Новости.

Россиян будут уведомлять через «Госуслуги» о внесении данных в кредитную историю

Шадаев также отметил, что результаты могут быть представлены в сентябре.

Ранее Подмосковье представило свои цифровые проекты с ИИ на ПМЭФ.

Также треть россиян отметили улучшение качества банковских сервисов на основе ИИ.

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