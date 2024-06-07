В России нашли «стопу гнома»

В Калининградской области добыли редкий янтарь, напоминающий стопу. Об этом сообщает Калининград.Ru.

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Камень размером 25 на 45 миллиметров и весом 13 граммов обнаружили во время ручной сортировки. Сотрудники Янтарного комбината назвали янтарь «стопой гнома».

Специалист-геммолог Янтарного комбината Анна Дугина рассказала, что подобное форма, вероятно, связана с тем, что несколько равномерно расположенных препятствий затормозили траекторию сечения смолы.

«С наибольшей вероятностью это были прутья некоего куста, вставшего на пути текучей смолы и разделившего ее на "пальцы"», — сказала она.



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