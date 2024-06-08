Перечислены настройки, которые могут «сломать» Android-смартфон

Многие из нас используют смартфон для общения и развлечений. Однако у современных устройств на Android есть параметры, которые требуют осторожности.

Сброс до заводских настроек. Эта функция может улучшить работу операционной системы, устранить различные ошибки, обновить системные приложения. Однако все данные на смартфоне будут удалены без возможности восстановления.

Режим разработчика и выдача root-прав. Они позволяют получить доступ к множеству функций на смартфоне. Но если установить неправильные параметры, то телефон может стать непригодным к работе, а ещё существует большой риск заражения устройства вирусами. Лучше не активируйте режим разработчика и не получайте root-права без чёткого понимания, для чего вам это.

Настройки SIM-карты. При установке неправильных параметров вы можете остаться без связи. Обычно эти настройки, когда вы вставляете симку в смартфон, автоматически обновляются.

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Другие настройки. Лучше не изменяйте следующие параметры: разрешения для приложений, дата и время, специальные возможности. Последние нужны для людей с ограниченными возможностями.