Представлен первый в мире компьютер со встроенным экраном на 13 дюймов

Компания MSI представила на выставке Computex 2024 игровой компьютер MEG Vision X AI, в корпус которого встроен 13,3-дюймовый сенсорный экран. Это первый подобный ПК, сообщает портал iXBT.

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Новинка представляет собой полноценный системный блок, лицевую часть которого почти полностью занимает экран, который можно использовать в качестве монитора. Однако MSI не рекомендует использовать его в качестве основного дисплея для игр, вероятно, из-за использования им интегрированной графики.

Ключевой особенностью MEG Vision X AI является встроенный искусственный интеллект с локальной нейросетью. Интегрированная в экран система AI Engine позволяет автоматически оптимизировать настройки оборудования для достижения максимальной производительности. ИИ также способен генерировать изображения, текст, взаимодействовать с чат-ботами и выполнять другие функции. Кроме того, ПК поддерживает интеграцию с Copilot и может быть активирован голосовой командой.

Что касается технических характеристик, MEG Vision X AI будет доступен в различных конфигурациях с новейшими процессорами Ryzen 9000, Intel Arrow Lake-S и видеокартами GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000. Стоимость и дата выхода компьютера будут известны ближе к осени.