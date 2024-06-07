Раскрыты подробные характеристики двух новых смарт-часов Samsung

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra получат современный 3-нанометровый чип. Эти и другие характеристики новинок были опубликованы порталом Android Headlines.

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Согласно утечке, флагманская модель Galaxy Watch Ultra будет представлена в титановом корпусе с диаметром 47 мм и появится на рынке в трех цветах: сером, белом и черном. Устройство сможет похвастаться высокой прочностью благодаря сапфировому стеклу и защите по стандартам 10 АТМ, IP68 и MIL-STD-810H.

Этим часам также приписывают современный 3-нм процессор с пятью ядрами и встроенную память на 32 ГБ, двухдиапазонный GPS, поддержку Bluetooth и LTE.

Стандартная модель Galaxy Watch7 будет доступна в алюминиевом корпусе размерами 44 и 40 мм и предложит два цветовых решения: бежевый и зеленый. В зависимости от размера аккумуляторы будут иметь емкость 300 мАч и 425 мАч. Базовая модель предложит экран с максимальной яркостью до 2000 нит, а версия Ultra - до 3000 нит.

Galaxy Watch7 и Watch Ultra должны представить на презентации 10 июля, где также покажут новые складные смартфоны и другие новинки Samsung.