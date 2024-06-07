Лунный кратер назвали в честь российского академика

34-километровый кратер в Южной полярной области Луны получил имя академика РАН Эрика Михайловича Галимова. Соответствующая идея ученых была одобрена Международным астрономическим союзом, передает «Московский комсомолец».

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Название «Галимов», согласно планетной номенклатуре, может использоваться в литературе и на картах уже с 4 июня. Кратер обнаружили при помощи снимков, которые прислал Lunar Reconnaissance Orbiter. Он расположен в материковой местности, сравнительно недалеко от Южного полюса Луны.

У главного научного сотрудника лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН, доктора геолого-минералогических наук Александра Базилевского поинтересовались, какие исследование он был провел, если бы у него была возможность изучить этот кратер при помощи космического аппарата.

«Если бы у меня была возможность, я бы там пробурил парочку скважин, чтобы подтвердить гипотезу о наличии снизу застывших магматических пород», - заявил специалист.



Ранее группа российских ученых выступила за увековечивание памяти об экс-директоре Института геохимии и аналитической химии РАН, известного во всем мире ученого, посвятившего множество научных работ Луне, Эрика Михайловича Галимова, назвав его именем недавно описанный кратер.