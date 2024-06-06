Россиянам описали портрет типичной «жертвы» телефонных мошенников

Эксперты компании Билайн рассказали, каким людям чаще всего звонят мошенники.

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Самый настойчивый телефонный мошенник 2024 года не оставил покоя клиентам «Билайна» в апреле, пытаясь дозвониться более 3 тысяч раз за 14 минут. Эту информацию поделился Петр Алферов, ответственный за борьбу с мошенничеством в компании. За первые пять месяцев 2024 года антифрод-система «Билайна» заблокировала более 45 миллионов мошеннических и 63 миллиона спам-звонков.

По данным оператора, мошенники чаще всего звонили мужчинам в возрасте от 35 до 40 лет. Однако и женщины того же возраста также попадали под атаки. Более 25% потенциальных жертв проживают в Москве, а также в списке топ-5 регионов оказались Санкт-Петербург, Ставрополь, Казань и Ростов-на-Дону.