Starliner пристыковался к МКС

Корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing с двумя астронавтами Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства на борту пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NASA.

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По данным агентства, стыковка произошла в 20:34 по московскому времени (13:34 по времени Восточного побережья США). Следующим этапом станет переход на МКС членов экипажа корабля — астронавтов Бутча Уилмора и Суниты Уильямс. Они проведут на станции восемь дней, а затем вернутся на Starliner на полигон Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Ключевой целью полета корабля на МКС является проверка его способности доставлять экипажи к станции и возвращать их на Землю.

Напомним, что Starliner запустили с космодрома во Флориде 5 июня.