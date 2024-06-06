Ученые заглянули в мозг медитирующего буддистского монаха

Итальянские ученые из Пизанского университета выяснили, что происходит в мозге человека в состоянии медитации. В проекте приняли участие буддистские монахи из монастыря Сэра Джей в Индии, обладающие большим опытом этих психических упражнений. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Psychology (FIP).

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Команда использовала электроэнцефалографии (ЭЭГ), чтобы наблюдать за нейронными процессами при двух основных видов медитаций: концентрационной и аналитической.

Исследование проводилось в течение 12 недель. В нем приняли участие 23 монаха. Их разделил на три группы: начинающие, продолжающие и продвинутые медитаторы. Ученые собрали данные ЭЭГ у всех трех групп, практиковавших разные типы медитации.

Специалисты обнаружили существенные различия в шаблонах ЭЭГ между концентрационной и аналитической медитациями.

Концентрационная медитация, которая предполагает сосредоточение внимания на одном объекте (например, дыхании или мантре), показала более выраженные изменения в активности мозга по сравнению с аналитической медитацией.

В частности, концентрационная медитация была связана с увеличением мощности альфа- и тета-волн мозга, особенно в лобных и задних областях. Эти изменения предполагают усиление контроля внимания и уменьшение блуждания ума.

Напротив, аналитическая медитация, которая включает в себя размышления над конкретными идеями или учениями, показала менее выраженные изменения в активности мозга.

Ученые выяснили, что монахи могут по желанию входить в различные психические состояния, которые легко распознаются измерительными инструментами.

Исследователи также наблюдали уникальное явление у опытных медитирующих: наличие выраженного пика в диапазоне бета-частот во время некоторых сеансов, которого нет у новичков. Это говорит о том, что долгосрочная практика медитации может улучшить определенные когнитивные процессы и усилить фокусировку внимания.

Специалисты предполагают, что будущие изыскания должны изучить долгосрочные последствия медитации. В частности, как продолжительная практика на протяжении многих лет может привести к устойчивым изменениям в структуре и функциях мозга. Это позволит раскрыть терапевтический потенциал подобных упражнений.

Ранее ученые выяснили, что тибетские монахи научились использовать возможности своего мозга на 100%.