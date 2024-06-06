Дуров объявил о внедрении в Telegram валюты

Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что в мессенджер внедрили внутреннюю валюту, которой можно будет оплачивать цифровые услуги в мини-приложениях. Пост появился в его Telegram-канале.

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«Сегодня важный день, мы запускаем Telegram Stars («звезды» — Прим. «Ленты.ру») — способ оплаты цифровых услуг в мини-приложениях», — написал предприниматель.



По словам Дурова, благодаря Stars мини-приложения могут принимать платежи, используя «простейший из всех возможных способов оплаты» — внутренние покупки в приложениях на базе Android и iOS.