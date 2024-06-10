Чем отличаются ночной режим и «Не беспокоить» на Android

Постоянный поток уведомлений на смартфоне — ежедневное явление для многих людей, но иногда они могут мешать сосредоточиться или отдохнуть. На Android специально для этого существуют два режима работы: «Не беспокоить» и ночной. Портал SlashGear рассказал, зачем они нужны и чем отличаются.

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Что такое режим «Не беспокоить»

Режим «Не беспокоить» на Android отключает уведомления на основе предпочтений пользователя. По сути, он полностью отключает звуки, вибрации и визуальные уведомления. Его можно включить как вручную, так и задать расписание автоматических включений на определенное время суток — например, на ночь, для спокойного сна.

В режиме «Не беспокоить» смартфон продолжит получать звонки и сообщения, но не будет предупреждать о них рингтоном или вибрацией. Настройки позволяют выбрать, какие именно уведомления будут заглушены. Кроме того, режим предполагает список исключений на экстренный случай — он позволяет звонкам игнорировать запрет на звук, если до вас попытались дозвониться больше одного раза в течение 15 минут.

Что такое ночной режим

Ночной режим — часть инструментов цифрового благополучия, оптимизирующая смартфон для правильного расписания сна. Он не только заглушает уведомления, но и снижает яркость экрана, что, в теории, позволяет заснуть быстрее. При входе в ночной режим телефон также автоматически принимает режим «Не беспокоить». Помимо этого, ночной режим так же можно настроить по таймеру.

В чем разница между двумя режимами

Разница в том, что они созданы для разных вещей, несмотря на схожие функции. «Не беспокоить» позволяет лучше сосредоточиться на работе и других занятиях, не отвлекаясь на уведомления. Ночной режим же предназначен именно для тех, кто подолгу залипает в телефон уже в кровати.