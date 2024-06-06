С Земли сфотографировали «адский» спутник Юпитера

Ученые сделали серию снимков спутника Юпитера Ио с помощью Большого бинокулярного телескопа (LBT), установленного на горе Грэм в Аризоне. Фотографии обладают самым высоким разрешением, когда-либо полученным при съемке с наземного телескопа.

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На снимках можно рассмотреть детали поверхности Ио размером около 80 км. Это стало возможным благодаря новому высококонтрастному оптическому коронографическому прибору и адаптивной оптической системе телескопа. Специальная камера вела замедленную съемку и фиксировала оптические искажения от атмосферных помех.

Ученые обработали полученные фотографии на компьютере, затем выбрали лучшие и объединили их с помощью высокоэффективного программного комплекса.

Новые изображения позволили ученым идентифицировать крупное событие на Ио – отложение шлейфа вокруг Пеле, одного из крупнейших вулканов Ио. Он расположен в южном полушарии недалеко от экватора и назван в честь гавайского божества.

Ученым удалось установить, что сначала извергся соседний вулкан Пиллан Патера. В результате образовались отложения темной лавы и белого диоксида серы. Они частично покрыли красное, богатое серой месторождение Пеле.

Ио называют «адским» спутником Юпитера, поскольку это самое вулканически активное тело Солнечной системы. На ее примере можно изучать мощные извержения, которые помогли сформировать поверхность Земли и Луны в их далеком прошлом. Подобные исследования также помогают понять, почему на одних планетах есть действующие вулканы, а на других они отсутствуют, сообщает Science Alert.

Ранее ученые сфотографировали неуловимый спутник Юпитера. Речь идет об Амальтее.