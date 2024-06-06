Абоненты "Билайна" столкнулись со сбоем

В работе "Билайна" произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала "Сбой.рф".

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Согласно опубликованным данным, на сбои в работе мобильного оператора пожаловались 4 012 человек. Большую часть сообщений о проблемах с сотовой связью отправили из Новосибирской области (32%). На неполадки также жаловались жители Алтайского края (14%), Кузбасса (12%), Красноярского края (8%), Москвы (8%) и других регионов РФ.

На портале уточнили, что неполадки могут быть связаны с аварией или техническим сбоем. Предполагается, что они могут быть временными и решатся в ближайшее время.

Ранее сбой наблюдался в работе Telegram. Пользователи жаловались на проблемы при загрузке сообщений в каналах, группах и личных переписках. Обращения приходили из разных регионов РФ.