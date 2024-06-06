На Луне впервые обнаружен один из компонентов плазмы

Команда Европейского космического агентства при помощи специального измерительного прибора NILS впервые выявила присутствие на поверхности Луны отрицательных ионов, образующихся в результате взаимодействия с солнечным ветром.

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Краткий отчет об исследовании приведен на сайте Европейского космического агентства. Это была его первая подобная миссия.

Специальный детектор, отправленный на Луну, был нацелен на поиск отрицательных ионов. Он работал с перерывами в течение трех часов, но это в три раза больше, чем было нужно для успеха миссии.

"NILS начал собирать научные данные через 280 минут после приземления, - сообщается в релизе. - Первый период сбора данных длился 23 минуты, пока прибор не вернулся к низкому напряжению. Между отключениями связи и перезагрузками последовало еще несколько раундов сбора данных".



Ученые поясняют, что Землю от воздействия солнечного ветра, постоянного потока радиации от Солнца, защищает магнитное поле. А у Луны его нет, и когда солнечный ветер достигает ее, то поверхность реагирует, "поднимая вторичные частицы".

"Эти частицы могут быть положительно или отрицательно заряжены или вообще не иметь заряда, - говорят исследователи. - Хотя положительно заряженные частицы и раньше измерялись с орбиты, измерение отрицательных частиц было сложной задачей. Отрицательные ионы недолговечны и не могут достигнуть орбиты".



Только отправка детектора на место позволила выявить

присутствие отрицательных ионов, нового компонента плазмы. Эти наблюдения помогут лучше понять, что происходит на поверхности Луны. Добавим, что прибор NILS был отключен 3 июня 2024 года.