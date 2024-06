Nothing анонсировала новый смартфон

Дочерний бренд компании Nothing, CMF, анонсировал свой первый смартфон Phone 1. Фотография, демонстрирующая часть задней панели устройства, была опубликована на странице CMF by Nothing в соцсети X (ранее Twitter).

© Газета.ру

Изображение демонстрирует лишь часть крышки оранжевого смартфона CMF Phone 1 с необычным элементом в виде колесика. Какой функционал он в себе несет, пока не ясно. По фото также можно понять, что тыльная сторона смартфона получит покрытие из экокожи.

«Мы уделяем внимание категории, которую все игнорируют», — говорится в публикации CMF. Какие-либо подробности об устройстве не раскрываются.

По слухам, CMF Phone 1 получит схожие с бюджетным Nothing Phone (2a) характеристики. Смартфону приписывают 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц, 50-мегапиксельную основную камеру и селфи-камеру с разрешением 16 Мп. За производительность устройства будет отвечать чип MediaTek Dimensity 7200 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ.

Ожидается, что устройство будет стоить от $249 и поступит в продажу в июле.

Ранее сообщалось, что в России рекордно подешевел флагманский iPhone 15 Pro.