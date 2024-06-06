Panasonic выпустила фотоаппарат за 220 000 рублей

Panasonic анонсировала новейшую флагманскую модель беззеркальных камер в линейке Micro Four Thirds – Lumix GH7. Новинка имеет тот же корпус, что и предыдущая модель GH6, но включает в себя ряд аппаратных улучшений.

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Особенности

Lumix GH7, может похвастаться технологией фазовой гибридной автофокусировки, ProRes RAW и активной стабилизации изображения. Также доступен 32-битный блок расширения звука. Внутри используется 25,2-мегапиксельная матрица BSI CMOS Micro Four Thirds. Поддерживается 13 ступеней динамического диапазона при съёмке в цветовом профиле V-log.

Датчик оснащён усовершенствованной стабилизацией изображения, включая коррекцию искажений в видео, и режимом High IS для еще более устойчивой цифровой стабилизации в сложных ситуациях. Автофокусировка PDAF обеспечивает более быструю и точную фокусировку и отслеживание человеческих лиц и глаз, а также животных, птиц, автомобилей и мотоциклов – и два новых дополнения с самолётами и поездами.

Lumix GH7 поддерживает запись 5,7K-видео со скоростью 30 к/с в форматах ProRes raw HQ и ProRes 422 HQ, видео 5,7K при 60 к/с, а также 5,8K-видео при 30 к/с. Расширились возможности записи замедленного видео – 4K @ 120 fps и 1080p @ 300 fps (10 бит в обоих случаях). Камера способна записывать неограниченное количество видео благодаря встроенному вентилятору для отвода тепла и охлаждения.

Кроме того, Lumix GH7 оснащена внутренней системой записи Apple ProRes RAW и первой в мире 32-битной плавающей записью, что устраняет необходимость регулировки уровней записи звука во время съемки.

Сроки выхода и цена

Продажи Panasonic Lumix GH7 стартуют в конце июля этого года. Стоимость новинки составляет $2199. Также в конце июля поступит в продажу комплект из адаптера Lumix DMW-XLR2 и микрофона по цене $499.