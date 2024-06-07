iPhone 15 Pro подешевел на 40 процентов

Премиальный iPhone 15 Pro подешевел на российском рынке. На это Mail.ru.
Журналисты медиа заметили, что стоимость топового смартфона снизилась до 90 тысяч рублей среди отечественных магазинов. На старте продаж за флагман просили 150-170 тысяч рублей. Таким образом, iPhone 15 Pro подешевел примерно на 40 процентов.
«Смартфон iPhone 15 Pro — один из самых современных аппаратов Apple с топовым набором характеристик и опций. До России он добрался осенью прошлого года», — описали устройство авторы.
Флагман получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой частоты 120 герц, чип A17 Pro, 8 гигабайт оперативной и минимум 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели устройства расположена тройная камера: широкоугольный 48-мегапиксельный объектив, ультраширокоугольный сенсор на 12 мегапикселей и 12-мегапиксельный телескопический объектив. Гаджет имеет аккумулятор емкостью 3274 миллиампер-часов.
В конце мая стало известно, что представленный в 2021 году смартфон Apple рекордно подешевел на российском рынке. На старте продаж iPhone 13 был доступен за 80 тысяч рублей, спустя два года и восемь месяцев он подешевел до 50 тысяч рублей.