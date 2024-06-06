VK соединит «порталами» молодежные столицы России

Жители девяти городов смогут пообщаться друг с другом, увидеть блогеров и артистов и посетить выступления звезд при помощи интерактивных инсталляций. Видеосвязь соединит Москву, Петербург, Казань, Красноярск,Владивосток, Грозный, Пермь, Саратов и Тюмень, сообщает пресс-служба VK.

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VK Порталы будут работать с 7 по 16 июня. Чтобы связаться с другим городом-участником, человеку достаточно подойти к экрану. Регионы будут сменять друг друга раз в час.

Узнать город собеседника можно будет по фону: все порталы находятся рядом с достопримечательностями. Например, в Петербурге инсталляцию поставят на Малой Конюшенной улице, а в Саратове — на площади Чернышевского.

При этом на выставке-форуме «Россия» можно будет общаться сразу с двумя регионами, а 12 июня этот портал свяжет все 9 городов в рамках специальной программы.

В 2024 году инсталляции обновились: теперь прохожие смогут показать фон не только с передней, но и с другой стороны портала. Добавить интерактивности поможет чат-бот в сообществе VK Праздники, отмечают в пресс-службе. С ним собеседники могут вместе станцевать или спеть в «мяу-караоке», получить предсказание, поделиться реакциями и масками, обменяться виртуальными подарками.

Ежедневно в одно и то же время горожане смогут присоединиться к команде и сыграть в викторину и ответить на вопросы на самые разные темы.

Также VK Порталы станут местом для мероприятий от региональных артистов, встреч с блогерами и звездами, выступлений молодежных объединений.

Ранее стало известно, что пользователи «ВКонтакте» смогут записываться в салоны красоты напрямую из соцсети.