Предложена гипотеза об антивселенной

Исследователи из Индийского института технологий в Гандинагаре предложили модель, объясняющую ускоренное расширение Вселенной без необходимости в темной энергии. Согласно новой гипотезе, о которой рассказывается в журнале Gravitation and Cosmology, для этого необходимо, чтобы наша Вселенная была связана с антивселенной.

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Согласно стандартной космологической модели Lambda-CDM, ускоренное расширение Вселенной вызвано гипотетической темной энергией, однако до сих пор нет полного теоретического понимания, что представляет собой эта энергия. Для объяснения расширения Вселенной ученые также предлагали альтернативные объяснения, в том числе модифицированные теории гравитации.

Новая гипотеза не требует каких-либо подходов с использованием темной энергии или модифицированной гравитации. Вместо этого предполагается, что должны существовать антивселенная, связанная с нашей Вселенной, и время в ней течет в обратную сторону.

Вселенные могут рождаться парами, подобно тому как рождаются пары частица-античастица. Эта гипотеза использует ключевые понятия квантовой теории, например, относительная энтропия, а также общей теории относительности, такие как гипотеза нулевой энергии: общее количество энергии Вселенной равно нулю, и положительная энергия компенсируется гравитацией. Относительная энтропия, которая требует наличия двух состояний (вселенная и антивселенная), естественным образом приводит к ускоренному расширению.