Представлен гаджет для быстрого засыпания без таблеток

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) создали уникальную повязку для головы, которая помогает быстрее заснуть без использования лекарственных средств. Устройство, получившее название Elemind, будет доступно для покупки в США уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщает издание Interesting Engineering.

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По данным статистики, около 80% взрослого населения мира желают улучшить качество своего сна. Несмотря на существующие устройства, позволяющие оценивать его качество, эффективные немедикаментозные решения для достижения этой цели практически отсутствуют.

«Сон инициируется мозгом, но очень мало инноваций в области сна направлено непосредственно на мозг», – заявил вице-президент по науке и исследованиям компании Elemind Райан Нили.

Elemind представляет собой мягкую гибкую повязку, которая надевается на голову и использует нейромодуляцию для воздействия на мозговые волны, переводя их от состояния бодрствования к фазе глубокого сна. Создатели называют свое устройство «шумоподавлением для мозга», позволяющим отключиться от мира, освободиться от стресса и быстро заснуть.

Ключевым преимуществом Elemind является сохранение контроля над продолжительностью сна. Если пользователь просыпается и больше не желает отдыхать, ему достаточно нажать кнопку на повязке, чтобы остановить работу устройства.

Цена Elemind составит $349 (примерно 31 тыс. руб. по курсу на 6 июня 2024 года). Уже этим летом устройство поступит в продажу в США.

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