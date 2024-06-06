Назван способ, как ускорить замедленные после обновления смартфоны Samsung

Вышедшее в прошлом месяце обновление Google Play отрицательно сказалось на производительности смартфонов Samsung. Компания нашла решение проблемы, сообщает портал 4pda.

Сразу после обновления владельцы смартфонов Samsung стали жаловаться на работу своих устройств. По их словам, патч привел к снижению скорости работы и задержке во время запуска приложений на некоторых моделях смартфонов Samsung.

В Samsung подтвердили существование проблемы на своем официальном форуме и предложили простое решение — перезагрузить смартфон. Судя по отзывам пострадавших, это действительно решает проблему. Чтобы перезагрузить устройство, нужно потянуть за верхний край экрана на рабочем столе, коснуться в панели управления кнопки включения и выбрать режим перезагрузки.

Представители компании также призвали пользователей перезагружать смартфоны после обновления, даже если они не замечали проблем с производительностью.

Обновление системы Google Play Security Update представляет собой комплексное обновление ключевых сервисов Google Play, которое обычно проходит без вмешательства со стороны пользователя.

Ранее сообщалось, что пользователям AI Pin запретили пользоваться зарядкой в целях безопасности.