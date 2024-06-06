Финляндия начала работу над стратегией развития квантовых технологий

Министерство занятости и экономики Финляндии представило рабочую группу, которая разработает стратегию развития квантовых технологий для повышения конкурентоспособности страны в сферах науки и бизнеса.

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Целью этой стратегии является создание "прочной основы для исследований, разработок и использования квантовых технологий, что укрепит конкурентоспособность Финляндии в мировой экономике", заявил Антти Васара генеральный директор Государственного института технологических исследований (VTT), который возглавляет работу над стратегией.

"Мы хотим укрепить взаимодействие между компаниями, исследовательскими институтами и университетами как в Финляндии, так и на международном уровне", - приводятся его слова в пресс-релизе ведомства.



Ожидается, что сама стратегия будет представлена до конца года.