Германия отказалась давать деньги на европейский суперколлайдер

Представитель Федерального министерства образования и научных исследований Германии сообщил, что страна не станет финансировать строительство коллайдера Future Circular Collider, который разрабатывается под эгидой CERN. Страна и так вкладывает в организацию 290 млн долларов в год, и тратить больше она не может, сообщает Nature.

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Большой адронный коллайдер CERN — круглая установка длиной 27 километров, расположенная на границе Швейцарии и Франции. Это крупнейший ускоритель частиц в мире. Однако даже он не может ответить на некоторые важнейшие вопросы физики. Например, на нем невозможно достаточно подробно изучить бозон Хиггса. Эта частица, возможно, расскажет о темной материи или поможет понять, как вселенная эволюционировала в самое первое время своего существования. Однако для подобных исследований нужен коллайдер помощнее, чем Большой адронный.

Проект такого «суперколлайдера» уже существует. Он называется Future Circular Collider (FCC). Проект реализуется на базе CERN. Построить установку ученые планируют после 2040 года. Запланированная длина ускорителя — 91 километр, что в несколько раз больше БАК. Рассматривается создание лептонных (FCC-ee), адронных (FCC-hh) и электрон-ионных коллайдеров (FCC-eh). Общая стоимость проекта может составить около 17 млрд долларов. CERN уже приступила к детальному технико-экономическому обоснованию первой стадии FCC и получила в этом году первые положительные результаты.

Однако проект столкнулся с угрозой недофинансирования. Германия уже вкладывает в CERN 290 млн долларов в год. Это 20% от всего бюджета организации. Позволить себе тратить еще больше Германия не может, заявил Эккарт Лилиенталь из Федерального министерства образования и научных исследований страны.

«Предварительная смета расходов FCC-ee подвержена большому количеству неопределенностей, последствия которых до сих пор в значительной степени неизвестны. План финансирования крайне расплывчатый и требует высокого уровня обязательств со стороны внешних партнеров, который в настоящее время ни гарантирован, ни даже не перспективен. Учитывая эти условия, Германия на данный момент не может поддержать финансирование проекта», — цитирует журнал Nature представителя министерства.



Представители CERN уверяют, что позиция Германии не ставит проект под угрозу.

«Вопросы и опасения, которые он [Лилиенталь] поднял по поводу FCC, не новы для нас, и все они рассматриваются в технико-экономическом обосновании FCC», — заявил Йоахим Мних, директор по исследованиям CERN.



Сценарии финансирования проекта будут рассмотрены на следующем этапе аналитического исследования.

Кроме того, еще в феврале генеральный директор CERN Фабиола Джанотти сообщила, что текущий бюджет организации и так покроет большую часть стоимости строительства FCC-ee. Однако бюджет CERN должен также покрывать текущие операции Большого адронного коллайдера и его модернизацию. Поэтому CERN надеется получить дополнительное финансирование от Франции и Швейцарии, на границе которых расположен БАК.Заявление Германии, по словам опрошенных Nature экспертов, ставит другие финансирующие организации в неловкую ситуацию. Великобритания и Франция — другие крупнейшие спонсоры CERN — пока не высказывали своего отношения к позиции немецкого министерства.