Появился новый способ защитить важные данные на смартфоне

Многие люди используют один смартфон для нескольких целей, и важно обеспечить безопасность их важной информации. Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов объяснил агентству «Прайм» , что владельцы современных смартфонов на ОС Android могут воспользоваться функцией второго пространства, чтобы защитить свои конфиденциальные данные от случайного удаления.
Второе пространство представляет собой второй рабочий стол, который позволяет разделить деловые и личные папки, перенести конфиденциальные данные и создать «игровую площадку» для детей. Некоторые модели смартфонов имеют встроенную функциональность, которая создает второе пространство, в то время как для других можно скачать соответствующее приложение из магазина мобильных приложений.
Чтобы активировать второе пространство, необходимо войти в меню «Настроек», выбрать раздел «Особые возможности», затем «Второе пространство» и следуйте инструкциям. Шутов рекомендует установить пароль, чтобы эти манипуляции имели смысл.
Если вы хотите защитить отдельные папки с файлами без создания второго пространства, то вам помогут специальные утилиты, которые можно легко найти в магазине мобильных приложений. Как отметил Шутов, такие программы не только ставят пароли, но и могут ограничивать доступ к проводнику.
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