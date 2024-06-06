Появился новый способ защитить важные данные на смартфоне

Многие люди используют один смартфон для нескольких целей, и важно обеспечить безопасность их важной информации. Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов объяснил агентству «Прайм» , что владельцы современных смартфонов на ОС Android могут воспользоваться функцией второго пространства, чтобы защитить свои конфиденциальные данные от случайного удаления.

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Второе пространство представляет собой второй рабочий стол, который позволяет разделить деловые и личные папки, перенести конфиденциальные данные и создать «игровую площадку» для детей. Некоторые модели смартфонов имеют встроенную функциональность, которая создает второе пространство, в то время как для других можно скачать соответствующее приложение из магазина мобильных приложений.

Чтобы активировать второе пространство, необходимо войти в меню «Настроек», выбрать раздел «Особые возможности», затем «Второе пространство» и следуйте инструкциям. Шутов рекомендует установить пароль, чтобы эти манипуляции имели смысл.

Если вы хотите защитить отдельные папки с файлами без создания второго пространства, то вам помогут специальные утилиты, которые можно легко найти в магазине мобильных приложений. Как отметил Шутов, такие программы не только ставят пароли, но и могут ограничивать доступ к проводнику.

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