Американской компании доверят отслеживание всех российских спутников

Управление перспективных исследований и разработок Минобороны США доверило компании Slingshot Aerospace отслеживание всех иностранных спутников, включая российские разведывательные аппараты. Об этом гендиректор компании по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и информации Дилан Кинслер сообщил изданию Defense One.

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Разработанное Slingshot Aerospace программное обеспечение, получившее название Agatha, позволяет анализировать траектории спутников и выделять по ним космические аппараты военного назначения. В американской компании заявили, что таким образом им якобы удалось установить, что в 2015 году российский спутник «Луч» приближался к американскому аппарату Intelsat.

В апреле 2015 года, по данным издания SpaceNews, российский космический аппарат серии «Луч» якобы оказался на расстоянии около десяти километров от американского спутника Intelsat 901, из-за чего Пентагон посчитал российский аппарат противоспутниковым оружием.