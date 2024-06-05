«Роскосмос» планирует запустить семь спутников интернета вещей за два года

Заместитель гендиректора по космическим комплексам и науке «Роскосмоса» Александр Блошенко заявил, что госкорпорация планирует запустить семь спутников интернета вещей «Марафон IoT» до конца 2025 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время круглого стола в Совете Федерации. По словам Блошенко, два спутника должны быть запущены уже в 2024 году, а еще пять планируют запустить в 2025 году.

«Два аппарата у нас выводятся в этом году, пять в следующем, и дальше ещё 132», — заявил он.



Напомним, что в 2023 году «Роскосмос» заключил контракт со спутникостроительной компанией «Решетнев». Согласно договору, компания должна построить первые спутники полномасштабной орбитальной группировки «Марафон IoT», которые позволят передавать данные по всей Земле.

Ранее в Роскосмосе рассказали, когда завершится постройка лунной станции.