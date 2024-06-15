Что делать, если телефон перегрелся?

Каждый смартфон может время от времени нагреваться, однако сильный перегрев — совсем другой разговор. Портал howtogeek.com рассказал, как можно экстренно охладить перегревшийся мобильник.

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Уберите чехол

Первым делом, немедленно уберите чехол: он мешает смартфону эффективно рассеивать тепло, что может привести к повреждению электроники. Совет вдвойне актуален, если вы пользуетесь силиконовым, резиновым или толстым пластиковым чехлом. Изолирующие материалы способны «замаскировать» нагревание устройства, из-за чего вы почувствуете перегрев позже, чем стоило бы.

Закройте все приложения

Чем меньше энергопотребление процессора и памяти смартфона, тем меньше тепла он будет вырабатывать. Закройте все активные приложения, чтобы позволить устройству остыть.

Перезагрузите смартфон

Если устройство остается горячим даже после закрытия всех приложений, попробуйте перезагрузить его. Помимо фоновых приложений энергию потребляют и фоновые процессы, которые также повышают выработку тепла. Перезагрузка же принудительно останавливает ненужные фоновые задачи и разгружает ресурсы системы.

Отключите мобильный интернет и снизьте яркость экрана

При включенном мобильном интернете смартфон постоянно тратит энергию на связь с ближайшими вышками для передачи данных. И да, этот процесс генерирует немало тепла. А экран — в принципе один из самых «прожорливых» компонентов устройства.

Отключите зарядное устройство

При зарядке через официальный переходник температура смартфона не должна повышаться слишком сильно, но многие пользуются зарядниками от сторонних производителей. Если вы заметили, что устройство чересчур нагревается на зарядке, сразу отключите его от сети. Иначе это может привести к катастрофическим повреждениям или даже возгоранию.