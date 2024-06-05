Zoom создаст технологию для нелюбителей созвонов

Компания Zoom готовится к внедрению революционных изменений в корпоративное программное обеспечение, включая создание ИИ-аватаров. Они будут посещать встречи вместо пользователей, сообщает The Verge.

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Основатель и генеральный директор фирмы Эрик Юань отметил, что видит будущее Zoom не только в видеочатах, но и в создании новых инструментов для повышения продуктивности, таких как документы, почта и чаты.

В настоящее время компания Zoom сфокусирована на внедрении искусственного интеллекта. Юань смело допускает создание в будущем «цифровых двойников» — аватаров, которые смогут посещать встречи и принимать решения за пользователя. Так, у него будет возможность уделять больше времени важным делам, например, семье.

Сообщается, что ИИ сможет выполнять 90% работы, оставляя людям время для более творческих и важных задач.

Ранее исполнительный директор Ассоциации больших данных Алексей Нейман заявил, что Россия - один из лидеров по темпам роста рынка данных и искусственного интеллекта.