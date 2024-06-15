Как добавить окошки для галочек в Microsoft Word

При создании форм для опросов в Microsoft Word иногда полезно ставить окошки для галочек, но текстовый редактор не дает такой опции по умолчанию. К счастью, это легко исправить. Портал howtogeek.com рассказал, как это можно сделать двумя способами.

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№1. Настройка через инструменты разработчика Word

Запустите Microsoft Word.

Перейдите в меню «Файл» — «Параметры».

Откройте вкладку «Настроить ленту».

В списке справа поставьте галочку напротив опции «Разработчик» и нажмите ОК.

Теперь вернитесь в документ и нажмите на вкладку «Разработчик» сверху. На ней появится кнопка в виде галочки — она ставит окно для галочки в том месте документа, где находится курсор.

№2. Настройка через библиотеку маркеров

Важно! Метод ниже полезен для документов, которые пойдут в печать. В отличие от инструментов разработчика, он не позволяет ставить галочки прямо в Word или как-то менять их.

