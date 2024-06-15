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Как добавить окошки для галочек в Microsoft Word

При создании форм для опросов в Microsoft Word иногда полезно ставить окошки для галочек, но текстовый редактор не дает такой опции по умолчанию. К счастью, это легко исправить. Портал howtogeek.com рассказал, как это можно сделать двумя способами.

Как добавить окошки для галочек в Microsoft Word
© Unsplash

№1. Настройка через инструменты разработчика Word

  • Запустите Microsoft Word.
  • Перейдите в меню «Файл» — «Параметры».
  • Откройте вкладку «Настроить ленту».
  • В списке справа поставьте галочку напротив опции «Разработчик» и нажмите ОК.
  • Теперь вернитесь в документ и нажмите на вкладку «Разработчик» сверху. На ней появится кнопка в виде галочки — она ставит окно для галочки в том месте документа, где находится курсор.

№2. Настройка через библиотеку маркеров

Важно! Метод ниже полезен для документов, которые пойдут в печать. В отличие от инструментов разработчика, он не позволяет ставить галочки прямо в Word или как-то менять их.
  • Запустите Microsoft Word.
  • Перейдите на вкладку «Главная».
  • Нажмите на выпадающий список рядом со значком маркеров.
  • Выберите опцию «Определить новый маркер».
  • Затем нажмите «Символ» и выберите шрифт Windings 2.
  • Промотайте список символов до пустого квадрата или введите код символа 163. Подтвердите выбор.
  • Теперь вы можете создавать списки с местами для галочки.
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