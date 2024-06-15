Как добавить окошки для галочек в Microsoft Word
При создании форм для опросов в Microsoft Word иногда полезно ставить окошки для галочек, но текстовый редактор не дает такой опции по умолчанию. К счастью, это легко исправить. Портал howtogeek.com рассказал, как это можно сделать двумя способами.
№1. Настройка через инструменты разработчика Word
- Запустите Microsoft Word.
- Перейдите в меню «Файл» — «Параметры».
- Откройте вкладку «Настроить ленту».
- В списке справа поставьте галочку напротив опции «Разработчик» и нажмите ОК.
- Теперь вернитесь в документ и нажмите на вкладку «Разработчик» сверху. На ней появится кнопка в виде галочки — она ставит окно для галочки в том месте документа, где находится курсор.
№2. Настройка через библиотеку маркеров
Важно! Метод ниже полезен для документов, которые пойдут в печать. В отличие от инструментов разработчика, он не позволяет ставить галочки прямо в Word или как-то менять их.
- Запустите Microsoft Word.
- Перейдите на вкладку «Главная».
- Нажмите на выпадающий список рядом со значком маркеров.
- Выберите опцию «Определить новый маркер».
- Затем нажмите «Символ» и выберите шрифт Windings 2.
- Промотайте список символов до пустого квадрата или введите код символа 163. Подтвердите выбор.
- Теперь вы можете создавать списки с местами для галочки.