Как настроить удаленное включение ПК: инструкция
Инструмент Wake-on-LAN позволяет дистанционно пробуждать компьютер из спящего режима при помощи «магического пакета». Портал makeuseof.com рассказал, как настроить эту функцию на Windows 10 и 11.
1. Настройка Wake-on-LAN через BIOS
Хотя большинство современных сетевых адаптеров поддерживают функцию Wake-on-LAN, на многих из них она не включена по умолчанию. Хорошая новость в том, что изменить настройки не сложно — это делается через BIOS (или UEFI).
- Перезагрузите ПК.
- Во время загрузки системы нажимайте на клавишу F2 (чаще всего используется именно она). Если вы не смогли открыть BIOS, то перезагрузите ПК еще раз и попробуйте Delete.
- Альтернативный вариант: откройте параметры Windows, перейдите в меню «Восстановление» и найдите плашку «Особые варианты загрузки». Нажмите перезагрузить сейчас и откройте BIOS в окне, которое появится после загрузки.
- В меню BIOS найдите опцию S3/S4/S5 Wake On LAN и активируйте ее. Обычно она находится во вкладке сетевых настроек или конфигурации.
2. Настройка Wake-on-LAN в сетевом адаптере
После включения Wake-on-LAN в настройках BIOS загрузите компьютер как обычно. Теперь нужно поменять параметры сетевого адаптера, чтобы удаленное включение работало как нужно.
- Откройте «Диспетчер устройств».
- Найдите свой сетевой адаптер: нужное устройство, скорее всего, называется Family Controller.
- Кликните по нему правой клавишей мыши и выберите опцию «Свойства».
- Перейдите на вкладку «Дополнительно».
- Найдите в списке свойств «Пробуждение пакетом Magic Packet» и включите его.
- Затем перейдите на вкладку «Управление электропитанием». Включите опции «Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима» и «Разрешать вывод компьютера из ждущего режима только с помощью магического пакета».
3. Получение IP-адреса
Без IP-адреса компьютера вы не сможете настроить удаленное включение и выключение, но его можно легко узнать через командную строку.
- Нажмите сочетание горячих клавиш Win + R.
- Введите команду cmd и нажмите Enter.
- На экране появится окно терминала. Введите в нем команду ipconfig и нажмите Enter.
- Скопируйте адрес IPv4, чтобы не потерять его.
4. Параметры электропитания
Для того, чтобы удаленное включение работало корректно, нужно сделать так, чтобы сетевой адаптер функционировал даже в спящем режиме.
- Откройте меню «Пуск».
- Найдите через поисковую строку меню «Электропитание».
- Нажмите «Действия кнопок питания».
- Уберите галочку напротив опции «Включить быстрый запуск».
5. Загрузка приложения для удаленного включения
Для удаленного включения можно использовать разные программы, но WakeMeOnLan от NirSoft — один из самых популярных вариантов. Им можно пользоваться и через встроенный интерфейс, но стоит сразу создать ярлык для прямого включения и выключения ПК.
- Загрузите WakeMeOnLan.
- Кликните правой клавишей мыши на рабочем столе и выберите опцию «Создать ярлык».
- Через меню «Обзор» выберите exe-файл WakeMeOnLan.
- В строке расположения объекта сделайте один пробел после адреса файла и введите команду /wakeup [IPv4 адрес ПК из 3 шага].
- Сохраните ярлык.