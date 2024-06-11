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Как настроить удаленное включение ПК: инструкция

Инструмент Wake-on-LAN позволяет дистанционно пробуждать компьютер из спящего режима при помощи «магического пакета». Портал makeuseof.com рассказал, как настроить эту функцию на Windows 10 и 11.

Как настроить удаленное включение ПК: инструкция
© Unsplash

1. Настройка Wake-on-LAN через BIOS

Хотя большинство современных сетевых адаптеров поддерживают функцию Wake-on-LAN, на многих из них она не включена по умолчанию. Хорошая новость в том, что изменить настройки не сложно — это делается через BIOS (или UEFI).

  • Перезагрузите ПК.
  • Во время загрузки системы нажимайте на клавишу F2 (чаще всего используется именно она). Если вы не смогли открыть BIOS, то перезагрузите ПК еще раз и попробуйте Delete.
  • Альтернативный вариант: откройте параметры Windows, перейдите в меню «Восстановление» и найдите плашку «Особые варианты загрузки». Нажмите перезагрузить сейчас и откройте BIOS в окне, которое появится после загрузки.
  • В меню BIOS найдите опцию S3/S4/S5 Wake On LAN и активируйте ее. Обычно она находится во вкладке сетевых настроек или конфигурации.

2. Настройка Wake-on-LAN в сетевом адаптере

После включения Wake-on-LAN в настройках BIOS загрузите компьютер как обычно. Теперь нужно поменять параметры сетевого адаптера, чтобы удаленное включение работало как нужно.

  • Откройте «Диспетчер устройств».
  • Найдите свой сетевой адаптер: нужное устройство, скорее всего, называется Family Controller.
  • Кликните по нему правой клавишей мыши и выберите опцию «Свойства».
  • Перейдите на вкладку «Дополнительно».
  • Найдите в списке свойств «Пробуждение пакетом Magic Packet» и включите его.
  • Затем перейдите на вкладку «Управление электропитанием». Включите опции «Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима» и «Разрешать вывод компьютера из ждущего режима только с помощью магического пакета».

3. Получение IP-адреса

Без IP-адреса компьютера вы не сможете настроить удаленное включение и выключение, но его можно легко узнать через командную строку.

  • Нажмите сочетание горячих клавиш Win + R.
  • Введите команду cmd и нажмите Enter.
  • На экране появится окно терминала. Введите в нем команду ipconfig и нажмите Enter.
  • Скопируйте адрес IPv4, чтобы не потерять его.

4. Параметры электропитания

Для того, чтобы удаленное включение работало корректно, нужно сделать так, чтобы сетевой адаптер функционировал даже в спящем режиме.

  • Откройте меню «Пуск».
  • Найдите через поисковую строку меню «Электропитание».
  • Нажмите «Действия кнопок питания».
  • Уберите галочку напротив опции «Включить быстрый запуск».

5. Загрузка приложения для удаленного включения

Для удаленного включения можно использовать разные программы, но WakeMeOnLan от NirSoft — один из самых популярных вариантов. Им можно пользоваться и через встроенный интерфейс, но стоит сразу создать ярлык для прямого включения и выключения ПК.

  • Загрузите WakeMeOnLan.
  • Кликните правой клавишей мыши на рабочем столе и выберите опцию «Создать ярлык».
  • Через меню «Обзор» выберите exe-файл WakeMeOnLan.
  • В строке расположения объекта сделайте один пробел после адреса файла и введите команду /wakeup [IPv4 адрес ПК из 3 шага].
  • Сохраните ярлык.
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