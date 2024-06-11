Как настроить удаленное включение ПК: инструкция

Инструмент Wake-on-LAN позволяет дистанционно пробуждать компьютер из спящего режима при помощи «магического пакета». Портал makeuseof.com рассказал, как настроить эту функцию на Windows 10 и 11.

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1. Настройка Wake-on-LAN через BIOS

Хотя большинство современных сетевых адаптеров поддерживают функцию Wake-on-LAN, на многих из них она не включена по умолчанию. Хорошая новость в том, что изменить настройки не сложно — это делается через BIOS (или UEFI).

Перезагрузите ПК.

Во время загрузки системы нажимайте на клавишу F2 (чаще всего используется именно она). Если вы не смогли открыть BIOS, то перезагрузите ПК еще раз и попробуйте Delete.

Альтернативный вариант: откройте параметры Windows, перейдите в меню «Восстановление» и найдите плашку «Особые варианты загрузки». Нажмите перезагрузить сейчас и откройте BIOS в окне, которое появится после загрузки.

В меню BIOS найдите опцию S3/S4/S5 Wake On LAN и активируйте ее. Обычно она находится во вкладке сетевых настроек или конфигурации.

2. Настройка Wake-on-LAN в сетевом адаптере

После включения Wake-on-LAN в настройках BIOS загрузите компьютер как обычно. Теперь нужно поменять параметры сетевого адаптера, чтобы удаленное включение работало как нужно.

Откройте «Диспетчер устройств».

Найдите свой сетевой адаптер: нужное устройство, скорее всего, называется Family Controller.

Кликните по нему правой клавишей мыши и выберите опцию «Свойства».

Перейдите на вкладку «Дополнительно».

Найдите в списке свойств «Пробуждение пакетом Magic Packet» и включите его.

Затем перейдите на вкладку «Управление электропитанием». Включите опции «Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима» и «Разрешать вывод компьютера из ждущего режима только с помощью магического пакета».

3. Получение IP-адреса

Без IP-адреса компьютера вы не сможете настроить удаленное включение и выключение, но его можно легко узнать через командную строку.

Нажмите сочетание горячих клавиш Win + R.

Введите команду cmd и нажмите Enter.

и нажмите Enter. На экране появится окно терминала. Введите в нем команду ipconfig и нажмите Enter.

и нажмите Enter. Скопируйте адрес IPv4, чтобы не потерять его.

4. Параметры электропитания

Для того, чтобы удаленное включение работало корректно, нужно сделать так, чтобы сетевой адаптер функционировал даже в спящем режиме.

Откройте меню «Пуск».

Найдите через поисковую строку меню «Электропитание».

Нажмите «Действия кнопок питания».

Уберите галочку напротив опции «Включить быстрый запуск».

5. Загрузка приложения для удаленного включения

Для удаленного включения можно использовать разные программы, но WakeMeOnLan от NirSoft — один из самых популярных вариантов. Им можно пользоваться и через встроенный интерфейс, но стоит сразу создать ярлык для прямого включения и выключения ПК.