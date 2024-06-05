Компьютеры научились понимать эмоции человека

Ученые из Финляндии создали модель, которая позволяет компьютерам распознавать человеческие эмоции. Статья об этом опубликована в материалах конференции CHI по человеческим факторам в компьютерных системах.

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Разработка использует принципы математической психологии и способна предсказать, когда пользователь испытывает радость, скуку, раздражение, гнев, отчаяние или тревогу. По словам ученых, такая модель позволит компьютерам стать более интуитивными и чутко реагировать на чувства пользователей.

Например, компьютер сможет заранее предвидеть раздражение человека и предложить ему дополнительную инструкцию или изменить ход взаимодействия. В настоящее время технологии искусственного интеллекта часто не учитывают эмоции пользователей, что негативно сказывается на взаимодействии с ними.

Исследователи уверены, что их разработка позволит компьютерам лучше понимать пользователей и сделает взаимодействие с ними более приятным. В будущем компьютеры смогут не только распознавать эмоции, но и управлять ими.