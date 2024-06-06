Во льдах Гренландии обнаружили гигантские вирусы

Ученые Орхусского университета в Дании обнаружили гигантские вирусы на ледяном покрове Гренландии, которые способны замедлять таяние льда. Результаты исследования опубликованы в журнале Microbiome.

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Предполагается, что вирусы питаются снежными водорослями и могут играть роль естественного механизма контроля цветения водорослей. Поскольку разрастание водорослей снижает способность льда отражать солнечный свет и усиливать поверхностное таяние, вирусы могут тормозить разрушение ледников.

Хотя ученые не наблюдали сами вирусные частицы, они выявили вирусную ДНК, проанализировав образцы темного льда, красного снега (окрашенного пигментированными водорослями) и тающих лунок (криоконитов). Было доказано, что ДНК происходит от живых и активных вирусов.

Размер обычных вирусов составляет 20-200 нанометров, тогда как размер типичной бактерии составляет 2-3 микрометра. Однако гигантские вирусы, которые изначально были обнаружены в 1981 году в океане, вырастают до размеров 2,5 микрометра, чем превосходят большинство бактерий. Эти вирусы населяют различные среды, включая почву и даже организм человека, однако на поверхности льда они найдены впервые.