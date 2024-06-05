Российский космонавт первым в мире провел 1000 суток в космосе

Российский космонавт Олег Кононенко стал первым человеком, который провел в сумме 1000 суток космических полетов, сообщил Роскосмос в соцсетях.

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«Сегодня в 00:00:20 мск космонавт Роскосмоса Олег Кононенко впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов», — говорится в сообщении.



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Кононенко отправился в пятый космический полет 15 сентября 2023 года. 4 февраля 2024 года он побил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов, превзойдя достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР. В 1988 году окончил Харьковский авиационный институт имени Жуковского по специальности «Двигатели летательных аппаратов» с присвоением квалификации «инженер-механик». Впервые Кононенко отправился в космический полет в 2008 году. Кононенко — 473-й космонавт мира, 102-й космонавт Российской Федерации.