Биолог оценил теорию о «шестом великом вымирании»

Подтверждение или опровержение теории о тотальном вымирании насекомых на планете требует проведения кропотливых, долгосрочных исследований во всех регионах, заявил в интервью «Комсомольской правде» кандидат биологических наук, автор научпоп-бестселлера «Краткая история насекомых» Александр Храмов.

Ранее в журнале Nature появился ряд публикаций о «Шестом великом вымирании». По мнению ученых, гибель грозит насекомым, а вслед за ними — всему населению планеты.

Причина возможной катастрофы также называется — это глобальное потепление, одна из основных, по словам американских политиков, проблем человечества.

Храмов заметил, что численность насекомых в моменте зависит от погоды, температуры воздуха, естественных циклов. Получение надежных данных, уточнил исследователь, требует долгосрочных наблюдений, проведения их «на одном месте из года в год, и десятилетиями».

В настоящее время, отметил ученый, ключевые точки наблюдений находятся в Северном полушарии, специалисты-энтомологи понятия не имеют, происходит в Южной Африке или в амазонской сельве. Это связано с ненадежностью персонала в этих макрорегионах, сложной геополитической обстановкой, пояснил Храмов.

По его словам то, что западные ученые обвиняют глобальное потепление в гибели бабочек, пчел, жуков, обусловлено зеленой повесткой и системой грантов.

«Скажем, выдан грант на изучение климатических изменений, ты его получил. В твоих интересах найти подтверждение связи между биомассой и потеплением. Если нашел, ты молодец, и твою статью охотно берут [в научный журнал]», — отметил Храмов.



Ученый констатировал, что насекомые выживут. Мем, что тараканы благополучно переживут ядерную войну, «не такой уж и мем», резюмировал исследователь.