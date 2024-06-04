Российские ученые успешно испытали двигатели малой тяги

Сибирские учёные разработали и успешно испытали двигатели малой тяги для космоса.

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Ракетные двигатели малой т/яги, созданные специалистами Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, успешно прошли первые испытания. Об этом сообщил ректор университета Эдхам Акбулатов. Эти двигатели разработаны для Исследовательского центра имени М. В. Келдыша, входящего в Роскосмос.

Основная цель экспериментов — исследовать возможность использования аддитивных технологий (3D-печати) при изготовлении ракетных двигателей малой тяги. Двигатели имеют сложные конструкции с каналами охлаждения камеры сгорания, которые сложно сделать традиционными методами. Испытания подтвердили, что такие изделия можно успешно создавать с помощью аддитивных технологий.

Двигатели малой тяги предназначены для корректировки и стабилизации траектории движения различных космических аппаратов. Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, образованный в 2016 году, активно занимается разработками в области космических технологий, спутникостроения, а также лесных и химических технологий.