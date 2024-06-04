Открыта древнейшая галактика Вселенной

Международная команда исследователей при помощи данных космического телескопа Джеймса Уэбба обнаружила самую "далекую" по времени от нас галактику.

© Российская Газета

Как сообщает Phys.org, обнаруженная галактика получила обозначение JADES-GS-z14-0. Она существовала спустя всего 290 миллионов лет после Большого взрыва. На сегодняшний день это самая ранняя галактика, известная науке.

Возраст указывает на то, что сигнал от нее шел до нас более 13 миллиардов лет. Только высокочувствительные инструменты космического телескопа Джеймса Уэбба могли его зафиксировать. По словам исследователей, открытие имеет важное значение для понимания так называемого космического рассвета.

Впервые свет от этой галактики был замечен в начале 2023 года. Но потребовалось еще более года, чтобы подтвердить его существование и найти и идентифицировать его источник. Только после проведения дополнительных наблюдений было точно установлено, что новая галактика является возрастным рекордсменом.

"Источник был на удивление ярким, чего мы не ожидали от такой далекой галактики, и он находился очень близко к другой галактике, так что они казались частью одного более крупного объекта, - говорит соавтор исследования Стефано Карниани. - К тому времени, когда свет самых далеких галактик достигает Земли, он растягивается из-за расширения Вселенной и смещается в инфракрасную область светового спектра, которую телескоп Уэбба способен обнаружить с беспрецедентной четкостью".



Изображения были получены при помощи камер NIRCam и NIRSpec, установленных на борту телескопа. Рекорд побит на 30 миллионов лет, так как предыдущим рекордсменом считалась галактика JADES-GS-z13-0, существовавшая через 320 миллионов лет после Большого взрыва.

Размер галактики JADES-GS-z14-0 в поперечнике составлял 1600 световых лет. Она была насыщена молодыми звездами, свет которых в наши дни удалось зафиксировать телескопу Уэбба. Масса галактики в несколько сотен миллионов раз превышала массу нашего Солнца. Теперь исследователи задаются вопросом о том, как природа сумела создать такую яркую, массивную и большую галактику менее чем за 300 миллионов лет существования Вселенной?