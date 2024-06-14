Как работают поисковые сервисы для смартфонов?

Еще не так давно найти выключившийся смартфон было практически невозможно, но сейчас эта задача уже не так проблематична. Портал makeuseof.com рассказал, как работают поисковые сервисы iOS и Androidю

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«Локатор» использует резервную батарею и специальные чипы

Резервные батареи часто используются в электронике: они обеспечивают определенный запас энергии на случай, если заряд основного аккумулятора будет исчерпан. Смартфоны же не имеют резервных батарей в привычном понимании слова — их роль выполняют сложные системы менеджмента батареи. Они постоянно отслеживают состояние аккумулятора и не дают ему разрядиться ниже заданной планки.

Именно благодаря этому даже в отключенном состоянии некоторые смартфоны могут поддерживать Bluetooth и другие каналы связи активными. А это значит, что, вне зависимости от заряда батареи, сервисы поиска устройства могут функционировать в обычном режиме. По крайней мере, в течение короткого промежутка времени.

Общественные системы обмена локацией

Устройства, оснащенные резервной батареей, могут передавать точные данные о геолокации до тех пор, пока им хватает заряда. Другим же приходится полагаться на геолокацию в реальном времени, которая работает за счет общественных систем. Локаторы Google, Samsung и Apple отталкиваются от сигналов близлежащих устройств, и на их основе выдают предположительную локацию смартфона.

Данный метод позволяет найти устройство, даже если оно находится вне сети. Пока что эта функция доступна только на территории США и Канады, но, возможно, в будущем она появится и в других странах. Новинка задействует глобальную сеть Android-устройств, чтобы рассчитать местоположение потерянного смартфона практически где угодно.