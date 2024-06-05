Названы самые мощные и недорогие Android-смартфоны мая

Разработчики бенчмарка AnTuTu выпустили майский рейтинг производительности субфлагманских Android-смартфонов, которые продаются на глобальном рынке. Ранее такой топ выходил с китайскими устройствами, которые официально не представлены за пределами КНР.

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Первое место в новом рейтинге занял Poco X6 Pro 5G на базе процессора MediaTek Dimensity 8300-Ultra, который по итогам 1000 тестов в бенчмарке AnTuTu показал средний результат в 1,3 млн баллов. Второе и третье места заняли Redmi Note 12 Turbo (1,11 млн) и Poco F5 (1,1 млн) — оба на базе среднебюджетного чипа Snapdragon 7+ Gen 2.

За ними следуют iQOO Neo7 (930 тыс.) на Dimensity 8200, игровой Infinix GT 20 Pro (923 тыс.) с чипом Dimensity 8200-Ultimate, Poco X4 GT (811 тыс.) и Redmi K50i (805 тыс.), за производительность которых отвечает Dimensity 8100.

С восьмого по десятое места расположились устройства с процессором Snapdragon 7 Gen 3, а именно iQOO Z9 (790 тыс.), Vivo V30 (786 тыс.) и OnePlus Nord CE4 с результатом в 767 тыс. баллов AnTuTu.