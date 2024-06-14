Как восстановить несохраненный документ в Microsoft Word

Нет ничего хуже, чем вылет компьютера посреди работы над каким-то важным документом. К счастью, Microsoft Word позволяет тут же восстановить потерянную копию файла, и сделать это совсем не сложно. Портал makeuseof.com рассказал, как восстанавливать несохраненные документы несколькими способами.

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Загрузка документа через панель восстановления

Microsoft Word имеет встроенную функцию восстановления документов, которая автоматически сохраняет текст, если приложение внезапно вылетает или закрывается. При повторном открытии Word вы увидите в левой части окна панель восстановления — там можно выбрать сохраненную версию документа. Программа даже отметит дату и время сохранения этой копии. Нужно лишь нажать на нее, и можно продолжать работу.

Загрузка документа из папки автоматического сохранения

Microsoft Word хранит несохраненные документы в виде временных файлов в специальной папке, откуда их можно извлечь вручную

Откройте Microsoft Word.

Перейдите в меню «Файл» — «Управление документом».

Нажмите «Восстановить несохраненные документы».

На экране появится список несохраненных документов. Поищите среди них файлы в формате ASD.

Выберите файл, который хотите восстановить, и нажмите «Открыть».

Загрузка документа из OneDrive

Если в Microsoft Word включена функция автоматического сохранения, то ваши документы должны постоянно сохраняться на привязанном хранилище OneDrive. Откройте облачное хранилище, войдите в свою учетную запись и раскройте вкладку «Мои файлы». Там вы должна видеть ваш документ, а также данные о том, когда он был сохранен.