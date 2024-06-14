Как восстановить несохраненный документ в Microsoft Word
Нет ничего хуже, чем вылет компьютера посреди работы над каким-то важным документом. К счастью, Microsoft Word позволяет тут же восстановить потерянную копию файла, и сделать это совсем не сложно. Портал makeuseof.com рассказал, как восстанавливать несохраненные документы несколькими способами.
Загрузка документа через панель восстановления
Microsoft Word имеет встроенную функцию восстановления документов, которая автоматически сохраняет текст, если приложение внезапно вылетает или закрывается. При повторном открытии Word вы увидите в левой части окна панель восстановления — там можно выбрать сохраненную версию документа. Программа даже отметит дату и время сохранения этой копии. Нужно лишь нажать на нее, и можно продолжать работу.
Загрузка документа из папки автоматического сохранения
Microsoft Word хранит несохраненные документы в виде временных файлов в специальной папке, откуда их можно извлечь вручную
- Откройте Microsoft Word.
- Перейдите в меню «Файл» — «Управление документом».
- Нажмите «Восстановить несохраненные документы».
- На экране появится список несохраненных документов. Поищите среди них файлы в формате ASD.
- Выберите файл, который хотите восстановить, и нажмите «Открыть».
Загрузка документа из OneDrive
Если в Microsoft Word включена функция автоматического сохранения, то ваши документы должны постоянно сохраняться на привязанном хранилище OneDrive. Откройте облачное хранилище, войдите в свою учетную запись и раскройте вкладку «Мои файлы». Там вы должна видеть ваш документ, а также данные о том, когда он был сохранен.