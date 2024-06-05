Ученые создали кристаллы, меняющие цвет

Китайским ученым удалось создать органические кристаллы, способные менять цвет под воздействием кислоты. Разработка позволит создавать гибкие и легкие электронные устройства.

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Исследователи из Университета Цзилинь вырастили микро- и сантиметровые кристаллы, которые можно использовать в качестве проводников для световых сигналов. Уникальность разработки заключается в том, что эти кристаллы способны изгибаться, скручиваться и менять цвет под действием кислоты.

Ученые отмечают, что полученные ими кристаллы обладают не только гибкостью, но и способностью «стирать и перезаписывать» испускаемый свет. Это делает их идеальными кандидатами для разработки гибких оптических регуляторов с широким диапазоном настраиваемых выходных сигналов.

Сочетание гибкости и способности менять цвет открывает широкие возможности для применения этих кристаллов в производстве легких и носимых электронных устройств. Исследование опубликовано в журнале Wearable Electronics.