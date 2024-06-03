Клад со шведскими монетами нашли в Ладожском озере

Озеро приоткрыло свои секреты благодаря дайверским исследовательским экспедициям. Ныряльщики из орловского клуба в прибрежной зоне северной части озера в Карелии обнаружили старые пристани еще допетровской эпохи.

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При тщательном исследовании остовов, изготовленных из лиственницы и засыпанных камнями, под одним из бревен был обнаружен старинный горшок с монетами середины XVII века шведской чеканки. Солиды, как назывались эти монеты, сделаны из серебра с отчеканенным портретом одного из шведских королей.

Сейчас они переданы археологам для более детального изучения. Несомненно эта находка имеет большое историческое и культурное значение, а сами монеты будут впоследствии переданы в коллекции российских музеев.

По словам директора клуба дайверов, координатора Центра научных исследований 1XPEDITION Сергея Куликова, в мае, с началом весенней навигации на Ладоге, они запустили вторую часть своего проекта "Наследие ладожских глубин". Тогда и были найдены монеты.

Серия экспедиций началась в прошлом году, тогда ныряльщики исследовали акваторию Приозерского района Ленинградской области, и изучали затонувшие военные корабли времен Великой отечественной войны.