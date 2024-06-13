Как найти потерявшийся стилус Apple Pencil

Если вы пользуетесь стилусом Apple Pencil, то наверняка хоть раз теряли его где-то дома или на работе. Портал makeuseof.com рассказал, как можно найти потерявшийся стилус и сэкономить себе нервы.

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Как найти Apple Pencil Pro через «Локатор»

Если вы потеряли Apple Pencil Pro, то найти стилус достаточно просто — для этого можно воспользоваться сервисом «Локатор». Запустите приложение, перейдите в меню «Устройства», после чего выберите Apple Pencil Pro. Местоположение устройства появится на экране.

Как найти Apple Pencil при помощи Bluetooth

Стилусы старых моделей не получится найти через «Локатор». Однако есть способ установить хотя бы примерное местоположение устройства: для этого можно положиться на встроенное Bluetooth-подключение. Перейдите в настройки iPad и откройте меню Bluetooth. Проверьте список доступных устройств: если стилус подключен, то это значит, что он где-то неподалеку.

Повторите свои предыдущие шаги

Наконец, это довольно очевидный совет, применимый к любой потерянной вещи, но тем не менее. Попробуйте повторить свои действия и вспомнить, где вы могли оставить стилус. Например, если вы берете планшет в офис, поищите его на рабочем столе, за монитором или в каком-то из ящиков. Проверьте щели в мебели, подушки, другие труднодоступные места.