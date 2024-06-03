Американский сервис для айтишников разблокировал российских программистов

Пользователи из России могут снова получить доступ к репозиторию Docker Hub. Об этом, опираясь на собственные наблюдения, сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

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Согласно информации от «Ъ», сайт hub.docker.com открывается из России и полностью доступен. Ранее репозиторий был заблокирован для пользователей из России и Беларуси, так как Docker является американской компанией и должна следовать решениям властей США.

Docker Hub представляет собой интернет-сервис, который позволяет хранить код, настройки и зависимости, необходимые для запуска приложений. Эти данные помещаются в контейнер Docker и разворачиваются вместе с приложениями при их запуске на других устройствах.

Docker Hub играет важную роль в разработке и развертывании приложений, и его блокировка создавала трудности для российских разработчиков. Теперь, когда доступ к репозиторию восстановлен, они смогут продолжить работу над своими проектами без ограничений.

Ранее РКН зафиксировал частичную недоступность ряда государственных сайтов.