Что можно купить вместо iPhone в 2024 году

Эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали, какие модели смартфонов можно приобрести сейчас в стране вместо iPhone.

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По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, среди аналогов iPhone - серия Galaxy от компании Samsung. Он отметил, что в среднем их стоимость на 30% ниже цены на аналогичные аппараты от Apple. При этом у «яблочной» фирмы пока нет аналогов модели S24 Ultra.

«Кроме Samsung в качестве альтернативы можно рассмотреть Honor или, например, Huawei, однако необходимо иметь в виду, что у неё не работают Google-сервисы», — подчеркнул собеседник.

Как выяснило издание, на замену iPhone 14 можно приобрести Google Pixel 7, Xiaomi 13, OnePlus 11, на замену iPhone 13 – Asus Zenforne 9, Sony Xperia 1 IV.

Ранее сообщалось, что компания Apple разрабатывает новую версию iPhone с более тонким корпусом. Тонкий iPhone может быть выпущен одновременно с iPhone 17, ожидаемым в сентябре 2025 года, писали СМИ. Как стало известно, стоимость гаджета может быть выше, чем цена линейки iPhone Pro Max.