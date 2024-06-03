На Telegram подали в суд в России

Сеть пиццерий «Додо пицца» подала в суд на Telegram, добиваясь передачи прав на канал с аналогичным названием и запрещения приобретать юзернеймы, похожие «до степени смешения» на товарные знаки правообладателей. Об этом пишет РБК.

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По данным издания, иск был подан в Арбитражный суд Республики Коми после того, как пользователем Telegram был куплен и выставлен на продажу канал Dodo pizza. В одном из сообщений в канале указано, что он продается за $575 тыс., а аренда на год составляет $57,5 тыс.

Старший юрист IP и Privacy «Додо Пицца» Александра Акимова обратила внимание на то, что сейчас в мессенджере можно купить любой канал, без учета мнения правообладателя товарного знака. А затем случаются «прецеденты вымогательства у правообладателей, причем за огромные суммы».

«Суть нашего иска в наличии подобного поля деятельности для мошенников, так как действующие правила Telegram чреваты репутационными рисками добросовестных участников рынка. (…) Занятый аккаунт в будущем может быть использован конкурентами или стать источником намеренного репутационного вреда», - заметила Акимова.

Опрошенные изданием юристы признали, что проблема с названиями каналов в Telegram действительно существует и есть риски для компаний. Однако суд может отклонить иск, так как доводы истца выглядят «размытыми и обобщенными» и идет отсылка к наличию «некоего поля для деятельности мошенников».

Эксперт Moscow Digital School Игорь Чувствинов отметил, что в отечественной судебной практике пока таких дел немного, а вот в зарубежной уже есть отдельное понятие для такого явления, как недобросовестное использование чужих товарных знаков в мессенджерах и на интернет-площадках, - username squatting.

При этом даже в случае выигрыша, если Telegram не будет готов решить существующую проблему, обязать его будет сложно, так как у компании нет юрлица в России. Но «судебный процесс в любом случае привлечет внимание к проблеме», отмечают эксперты.

Ранее фотограф подал в суд на телеведущую Юлию Высоцкую, обвинив ее в использовании снимков на портале «Едимдома.ру» без разрешения. Изначально он обратился к компании ведущей с просьбой удалить контент или заплатить ему 125 тысяч рублей, однако не получил ответа. В итоге суд удовлетворил иск только частично, приняв решение взыскать с телеведущей 40 тысяч рублей и удалить фото.