Spotify частично вернули в Россию

Несмотря на то, что музыкальный сервис Spotify остается недоступен в Google Play и App Store для пользователей из России, он теперь доступен для скачивания в российском магазине приложений RuStore. Об этом сообщает издание Business FM.

По состоянию на конец недели, у приложения менее тысячи загрузок, а рейтинг составляет 4 балла из 5. Пользователи сообщают о неоднозначном опыте использования сервиса: некоторые приобретают подписку через сторонние сайты, а другие находят способы получить доступ к сервису бесплатно.

Сергей Вильянов, основатель Vilianov.com, предположил, что RuStore использует китайский подход к своим магазинам приложений, где также есть западные приложения, которые самостоятельно туда не приходят. IT-специалист Илья Чухляев добавил, что версия Spotify, доступная на RuStore, идентична официальной.

Таким образом, стратегия RuStore, по-видимому, направлена на увеличение трафика и расширение библиотеки приложений, однако обеспечить бесперебойную работу для поклонников Spotify в России пока что не удалось.