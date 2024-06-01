Россиянам рассказали, как распознать дипфейк

Эксперт из «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов объяснил, что для распознавания дипфейков во время видеозвонка нужно обращать внимание на несколько признаков, таких как поведение собеседника и качество изображения. Он предложил попросить собеседника выполнить несколько неожиданных действий, например, повернуть голову или поднести руки к лицу, чтобы убедиться в его реальности.

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Голованов также прокомментировал планы Банка России по использованию видеоидентификации клиентов банков. По его мнению, основной риск заключается в возможности злоумышленников быстро открывать счета для мошеннических операций, так как им не придётся лично посещать банк.

Эта технология может быть использована не только для идентификации клиентов, но и для проведения трансграничных платежей, что может существенно изменить финансовую сферу.