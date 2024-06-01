На Солнце произошли мощные вспышки
На поверхности Солнца снова произошли мощные вспышки, рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее на Солнце были зафиксированы четыре вспышки высшего балла. Опасность для Земли представляла только вспышка X1.4 от 29 мая, напомнили специалисты.
Астрономы пояснили, что новые вспышки произошли в области 3697. Мощность одной из них составила X1.1, второй — X1.4. Исследователи заметили, что оба события не являются особо примечательными, они оказались короткими с быстрой фазой роста и почти такой же быстрой фазой спада.
Вместе с тем, отметили в лаборатории, ученые озабочены тем, что «энергия в области 3697 упорно не хочет заканчиваться, а сама область всё ближе подбирается к линии Солнце — Земля».
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В активном центре 3697, не исключили астрономы, могут происходить вспышки и на следующей неделе.