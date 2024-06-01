На Солнце произошли мощные вспышки

На поверхности Солнца снова произошли мощные вспышки, рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Об этом пишет РИА «Новости».

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Ранее на Солнце были зафиксированы четыре вспышки высшего балла. Опасность для Земли представляла только вспышка X1.4 от 29 мая, напомнили специалисты.

Астрономы пояснили, что новые вспышки произошли в области 3697. Мощность одной из них составила X1.1, второй — X1.4. Исследователи заметили, что оба события не являются особо примечательными, они оказались короткими с быстрой фазой роста и почти такой же быстрой фазой спада.

Вместе с тем, отметили в лаборатории, ученые озабочены тем, что «энергия в области 3697 упорно не хочет заканчиваться, а сама область всё ближе подбирается к линии Солнце — Земля».

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В активном центре 3697, не исключили астрономы, могут происходить вспышки и на следующей неделе.